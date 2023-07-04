EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI 2023: Temmuz zammıyla hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Gözler TÜİK'te

Hemşire maaşları ile ilgili gelişme TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası netlik kazanacak. TÜİK enflasyon verileri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak. Birçok kişi arama motorlarında ''2023 yeni hemşire maaşı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz zammı ve hemşire maaşları ile ilgili detaylar...

EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR 2023?

Hemşire maaşları Ocak ayında zamlandı. Öncelikle 2022 Temmuz'da 11,828 TL olan üniversite mezunu hemşire (Lisans - 5/1) maaşı, 2023 Ocak ayında artış oranının değişmesi sonucunda 15,611 TL oldu.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Hemşire, uzman hemşire ve başhemşire maaşları 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı sonrası zamlı memur maaşları güncellenmesi ile netleşecek.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.



