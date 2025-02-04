En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

Genel-İş Sendikası'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden talepleri gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ ve İZELMAN’da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, sendikanın 763,44 TL olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 nispetinde zam yapılarak 2 bin 550 TL’ye çıkartılmasının talep edildiğini açıklayarak, "Sendika taleplerinin yıllık maliyeti 30 milyar TL’nin üzerindedir. Sendika, kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir takım taleplerin rasyonel bir zeminde görüşülmesini engelleyerek, idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri İZENERJİ ve İZELMAN’da devam eden 2025-2026 dönemi TİS görüşmeleri hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Görüşmelerin olağan koşullarda tarafların önceden yazı ile isimlerini bildirdikleri sınırlı sayıda temsilci arasında yürütülen bir müzakere süreci şeklinde ilerlediği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:
"Ancak bu yıl görüşme öncesi ve sonrasında Genel-İş Sendikası tarafından binlerce işçinin katılımıyla teamüllere aykırı bir şekilde gösteri ve yürüyüşler düzenlenmiştir. Söz konusu eylemlerin ortaya koyduğu gerçek şudur ki: sendika yönetimi kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir takım taleplerin rasyonel bir zeminde görüşülmesini engelleyerek, idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Zira, Genel-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi taslağındaki taleplerinin ülkemiz gerçekleriyle ve belediyemizin sahip olduğu koşullarla bağdaşır yanı bulunmamaktadır"
Büyükşehir Belediyesi, sendika taleplerini ayrıntıları ile paylaştı:
Açıklamada ayrıca, sendikaların toplu iş sözleşmelerinde üyeleri için daha yüksek ücret ve geniş sosyal haklar talep etmelerinin her ne kadar anlaşılabilir bir durum olsa da bu taleplerin ülkenin ve kurumun gerçekleriyle örtüşmesi, ayrıca karşılanabilir sınırlarda olmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekildi.
Belediye iştiraklerinden sadece İZENERJİ’ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyetinin 30 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu maliyetin, toplam 74,5 milyar TL olması beklenen belediyemizin 2025 yılı gelir bütçesinde yeri ve karşılığı bulunmamaktadır. Bu taleplerin kabulüne yönelik baskı oluşturmak maksadıyla sendikaların, kanuna uygun olmayan eylem çağrılarının ve kamu hizmetini aksatan, kamu zararına yol açan eylemlerin kanun nazarında himayesi mümkün değildir. Diğer taraftan; belediyemizin istihkakının yüzde 50’sine tekabül edecek nispette Maliye Bakanlığı’nca iki aydır yapılan toplam 3 milyar liranın üzerindeki kesintiler, ödeme programımızı öngörülemeyen şekilde değiştirmiş ve zora sokmuştur. Bu zorlu süreci İzmir halkı ile dayanışma içinde aşacağımıza inanıyor, kamu hizmetini aksatan, kamu zararına yol açan eylemlerin ise taraflar açısından hiçbir kazanım sağlamayacağının bilinmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz." denildi. (İHA)
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