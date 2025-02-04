En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

Genel-İş Sendikası'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden talepleri gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ ve İZELMAN’da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, sendikanın 763,44 TL olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 nispetinde zam yapılarak 2 bin 550 TL’ye çıkartılmasının talep edildiğini açıklayarak, "Sendika taleplerinin yıllık maliyeti 30 milyar TL’nin üzerindedir. Sendika, kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir takım taleplerin rasyonel bir zeminde görüşülmesini engelleyerek, idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır." dedi.

"TALEPLERİNİN ÜLKEMİZ GERÇEKLERİYLE VE BELEDİYEMİZİN SAHİP OLDUĞU KOŞULLARLA BAĞDAŞIR YANI BULUNMAMAKTADIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri İZENERJİ ve İZELMAN’da devam eden 2025-2026 dönemi TİS görüşmeleri hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Görüşmelerin olağan koşullarda tarafların önceden yazı ile isimlerini bildirdikleri sınırlı sayıda temsilci arasında yürütülen bir müzakere süreci şeklinde ilerlediği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Ancak bu yıl görüşme öncesi ve sonrasında Genel-İş Sendikası tarafından binlerce işçinin katılımıyla teamüllere aykırı bir şekilde gösteri ve yürüyüşler düzenlenmiştir. Söz konusu eylemlerin ortaya koyduğu gerçek şudur ki: sendika yönetimi kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir takım taleplerin rasyonel bir zeminde görüşülmesini engelleyerek, idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Zira, Genel-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi taslağındaki taleplerinin ülkemiz gerçekleriyle ve belediyemizin sahip olduğu koşullarla bağdaşır yanı bulunmamaktadır"

SENDİKANIN TALEPLERİ

Büyükşehir Belediyesi, sendika taleplerini ayrıntıları ile paylaştı:

Genel-İş tarafından 1 Ocak 2024’te 763,44 TL olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 nispetinde zam yapılarak 2.550 TL’ye çıkartılması talep edilmektedir.

Yıllık 112 günlük ikramiye ile birlikte Genel-İş’in teklifine göre aylık ortalama en düşük net ücret 113 bin TL ve en yüksek net ücret 124 bin TL hesap edilmektedir ki, bir çalışan için vergi-sigorta ile birlikte toplam maliyet 213 bin TL’ye varmaktadır.

Genel-İş taslağında işe 15 gün devam eden işçi için aylık ücretin yüzde 15’i nispetinde "işe devam primi" talep edilmektedir.

Teklifte, yıl içinde sağlık raporu almayan işçilere 46 yevmiye tutarında teşvik primi ödenmesi istenmektedir.

Ayrıca; "kıdem zammı", "sorumluluk zammı", "iş riski", "koku primi", "saha primi", "aile yardımı", çocuk yardımı", "yemek yardımı", "ulaşım yardımı", "birleşik sosyal yardım" gibi 53 ayrı kalemde yan/sosyal ödeme talep edilmektedir.

Genel-İş taslağında haftalık çalışma süresi 40 saate çekilmekte, kanunen 30 gün olan kıdem tazminatı 70 güne çıkartılmakta, evlilik izni 7 günden 10 iş gününe, doğum yapan işçinin izni (yasal 16 haftaya ek) 3 haftadan 7 haftaya, eşi doğum yapan işçinin izni 7 iş gününden 15 iş gününe, çocuğu evlenen işçinin izni 5 iş gününden 10 iş gününe, resmî daireler nezdindeki işler için izni 2 iş gününden 5 iş gününe çıkarılması suretiyle 26 ayrı sebeple ücretli sosyal izin talep edilmektedir.

"BU MALİYETİN, TOPLAM 74,5 MİLYAR TL OLMASI BEKLENEN BELEDİYEMİZİN 2025 YILI GELİR BÜTÇESİNDE YERİ VE KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca, sendikaların toplu iş sözleşmelerinde üyeleri için daha yüksek ücret ve geniş sosyal haklar talep etmelerinin her ne kadar anlaşılabilir bir durum olsa da bu taleplerin ülkenin ve kurumun gerçekleriyle örtüşmesi, ayrıca karşılanabilir sınırlarda olmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekildi.

Belediye iştiraklerinden sadece İZENERJİ’ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyetinin 30 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu maliyetin, toplam 74,5 milyar TL olması beklenen belediyemizin 2025 yılı gelir bütçesinde yeri ve karşılığı bulunmamaktadır. Bu taleplerin kabulüne yönelik baskı oluşturmak maksadıyla sendikaların, kanuna uygun olmayan eylem çağrılarının ve kamu hizmetini aksatan, kamu zararına yol açan eylemlerin kanun nazarında himayesi mümkün değildir. Diğer taraftan; belediyemizin istihkakının yüzde 50’sine tekabül edecek nispette Maliye Bakanlığı’nca iki aydır yapılan toplam 3 milyar liranın üzerindeki kesintiler, ödeme programımızı öngörülemeyen şekilde değiştirmiş ve zora sokmuştur. Bu zorlu süreci İzmir halkı ile dayanışma içinde aşacağımıza inanıyor, kamu hizmetini aksatan, kamu zararına yol açan eylemlerin ise taraflar açısından hiçbir kazanım sağlamayacağının bilinmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz." denildi. (İHA)