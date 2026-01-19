En düşük maaş 95 bin TL oldu, halay çekerek kutladılar

Gebze'de bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ve işveren arasındaki anlaşma imzalanmasıyla en düşük maaş 95 bin TL'ye çıktı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen müzakereler sonucunda 19 Aralık’ta imzalar atıldı.

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin işçilerin kararlı duruşu ve onayı ve memnuniyeti ile imzalandığını belirtti. Açıklamada, tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiyenin birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçtiği ifade edildi.

Anlaşma sonrası maaşı duyan işçilerin de kararı halay çekerek kutladığı öğrenildi.