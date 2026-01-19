FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük maaş 95 bin TL oldu, halay çekerek kutladılar

Toplu iş sözleşmeleri sürecinde bir otomotiv fabrikasında yapılan anlaşmayla işçilerin aldığı en düşük ücret sosyal haklarla beraber aylık 95 bin TL'ye kadar yükseldi. İşçilerin söz konusu gelişmeyi halay çekerek kutladığı öğrenildi.

En düşük maaş 95 bin TL oldu, halay çekerek kutladılar
Hande Dağ

Gebze'de bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ve işveren arasındaki anlaşma imzalanmasıyla en düşük maaş 95 bin TL'ye çıktı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen müzakereler sonucunda 19 Aralık’ta imzalar atıldı.

En düşük maaş 95 bin TL oldu, halay çekerek kutladılar 1

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin işçilerin kararlı duruşu ve onayı ve memnuniyeti ile imzalandığını belirtti. Açıklamada, tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiyenin birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçtiği ifade edildi.

Anlaşma sonrası maaşı duyan işçilerin de kararı halay çekerek kutladığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Starbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecekStarbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek
1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi fabrika maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.