En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı! Kira yardımı, seyyanen zam ve ek ödemeler...

En düşük memur maaşı ile ilgili KESK'ten bir çıkış geldi. KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanarak, ‘Vergide adalet istiyoruz’, ‘Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız’, ‘Genel grev’ ve ‘Ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın’ yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, slogan attı.

"BUGÜN TÜM İŞYERLERİMİZDE İŞ BIRAKIYOR VE SİYASİ İKTİDARI UYARIYORUZ"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, kamu emekçilerinin ülkenin eğitimini, sağlığını, yerel yönetimlerini, altyapısını ve sosyal hizmetlerini omuzlarında taşıyanlar olduğunu söyleyerek, "Yıllardır emeğimizin karşılığını alamıyor, her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük zam politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Vergide adaletin sağlandığı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı, insanca bir yaşam sürebildiğimiz ve grevli toplu sözleşme hakkımızın tanındığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizleri yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleyen politikalara karşı güçlerimizi birleştiriyor, sesimizi yükseltiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bugün tüm işyerlerimizde iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz. Çünkü geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 79 BİN TL'YE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Karagöz, tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istediklerine dikkat çekerek, "Eşit işe, eşit ücret talep ediyoruz. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı, güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin, insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat, yani kadrolu güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz" dedi. (DHA)