FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı! Kira yardımı, seyyanen zam ve ek ödemeler...

En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı! Kira yardımı, seyyanen zam ve ek ödemeler...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 14:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz "En düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Kiralara da değinen Karagöz "Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı, güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı için '79 bin TL' çıkışı! Kira yardımı, seyyanen zam ve ek ödemeler...

En düşük memur maaşı ile ilgili KESK'ten bir çıkış geldi. KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanarak, ‘Vergide adalet istiyoruz’, ‘Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız’, ‘Genel grev’ ve ‘Ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın’ yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, slogan attı.

KESKTEN-BAKANLIK-ONUNDE-BASIN-ACIKLAMAS_513581_152021

"BUGÜN TÜM İŞYERLERİMİZDE İŞ BIRAKIYOR VE SİYASİ İKTİDARI UYARIYORUZ"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, kamu emekçilerinin ülkenin eğitimini, sağlığını, yerel yönetimlerini, altyapısını ve sosyal hizmetlerini omuzlarında taşıyanlar olduğunu söyleyerek, "Yıllardır emeğimizin karşılığını alamıyor, her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük zam politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Vergide adaletin sağlandığı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı, insanca bir yaşam sürebildiğimiz ve grevli toplu sözleşme hakkımızın tanındığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizleri yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleyen politikalara karşı güçlerimizi birleştiriyor, sesimizi yükseltiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bugün tüm işyerlerimizde iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz. Çünkü geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KESKTEN-BAKANLIK-ONUNDE-BASIN-ACIKLAMAS_513582_152021

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 79 BİN TL'YE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Karagöz, tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istediklerine dikkat çekerek, "Eşit işe, eşit ücret talep ediyoruz. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı, güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin, insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat, yani kadrolu güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz" dedi. (DHA)

KESKTEN-BAKANLIK-ONUNDE-BASIN-ACIKLAMAS_513583_152021

KESKTEN-BAKANLIK-ONUNDE-BASIN-ACIKLAMAS_513584_152021

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
memur maaşı KESK kira yardımı en düşük memur maaşı En düşük memur maaşı ne kadar olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

İkinci el araba pazarında hareketlilik var...

İkinci el araba pazarında hareketlilik var...

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.