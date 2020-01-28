En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042108 -3,05 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035179 -2,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,125787 -2,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,086863 -2,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069681 -2,13 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031173 -1,95 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,125421 -1,86 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093669 -1,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022001 -1,69 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085975 -1,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

