En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,35 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079443 -0,54 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022708 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023813 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017467 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024823 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024380 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015811 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041125 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035028 -0,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134634 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

