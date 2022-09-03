En kritik tarih 9 Eylül! Faturalara yansıyacak: Doğal gaz ve elektrik...

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor. Konuya ilişkin konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğal gaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum” diyerek, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa'da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti. Son aylarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki manipülasyonlarıyla mücadele etmek için yoğun çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "Putin'in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz" diye konuştu.

ENERJİ PİYASASINDA FİYATLAR ZİRVE YAPTI

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı. Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

DOĞAL GAZ İLE ELEKTRİK FİYATLARI BAĞLANTILI

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor. Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya'da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

TARİH 9 EYLÜL

AB ülkelerinin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

GAZ AKIŞINI SÜRESİZ KESTİLER

Öte yandan bir başka önemli gelişme de Kuzey Akım boru hattında yaşandı. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

RUSYA'NIN AVRUPA’YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.



