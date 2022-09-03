FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En kritik tarih 9 Eylül! Faturalara yansıyacak: Doğal gaz ve elektrik...

En kritik tarih 9 Eylül! Faturalara yansıyacak: Doğal gaz ve elektrik...

03.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği petrolden sonra Rus gazı için de tavan fiyat uygulamasına yeşil ışık yaktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğini işaret etti. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

En kritik tarih 9 Eylül! Faturalara yansıyacak: Doğal gaz ve elektrik...

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor. Konuya ilişkin konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğal gaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum” diyerek, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa'da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti. Son aylarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki manipülasyonlarıyla mücadele etmek için yoğun çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "Putin'in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz" diye konuştu.

iStock-157646947

ENERJİ PİYASASINDA FİYATLAR ZİRVE YAPTI

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı. Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

DOĞAL GAZ İLE ELEKTRİK FİYATLARI BAĞLANTILI

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor. Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya'da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

iStock-178403736

TARİH 9 EYLÜL

AB ülkelerinin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

GAZ AKIŞINI SÜRESİZ KESTİLER

Öte yandan bir başka önemli gelişme de Kuzey Akım boru hattında yaşandı. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

iStock-1381376333

RUSYA'NIN AVRUPA’YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!
Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti
56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahmin

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahmin

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.