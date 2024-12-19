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EN KUVVETLİ İHTİMAL 23 BİN TL | Asgari ücrete zam yüzde 35 mi olacak? İşveren kapıyı 22 bin 102 TL'den açacak ama...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.12.2024 10:51
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Asgari ücrette artık son viraj bugün dönülüyor. Masaya rakamların ilk kez geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı öncesi tahminlerde netleşmeye başladı. Milyonlar "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına kilitlenmişken, en kuvvetli zam oranı ihtimali de ortaya çıktı. İşverenin kapıyı yüzde 25-30 civarında zam teklifiyle açacağı belirtilirken, kulislerde 2025 asgari ücret zammının 23 bin TL civarında olacağı konuşuluyor. Son dokunuşu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

EN KUVVETLİ İHTİMAL 23 BİN TL | Asgari ücrete zam yüzde 35 mi olacak? İşveren kapıyı 22 bin 102 TL'den açacak ama...

Asgari ücret yüzde 30 zamla 23 bin TL mi olacak? 7'den 70'e herkes asgari ücret zam pazarlığına kilitlenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılacak olan toplantıda ilk kez rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Geri sayım sürerken işverenin masaya getireceği zam teklifi ortaya çıktı, kulislerde ise 'en kuvvetli ihtimal' olarak tek seçenek konuşulmaya başlandı. Peki asgari ücrete yüzde 30 mu zam yapılacak? Asgari ücret 30 bin TL mi olacak? İşte detaylar...

ZAM PAZARLIĞINDA KRİTİK GÜN BUGÜN

Milyonlarca çalışanın yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı etkileyecek olan asgari ücret pazarlığında bugün kritik gün. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni maaşlara yapılacak zam oranını netleştirmek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 3. kez toplanacak.

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RAKAMLAR İLK KEZ MASAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek kritik toplantıya Bakan Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Masaya ilk kez rakamların gelmesi beklenirken, saat 11.30'da başlayacak olan toplantıya dakikalar kala son kulis bilgisi ortaya çıktı.

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İŞVERENİN ZAM TALEBİ ORTAYA ÇIKTI: YÜZDE 25-30!

Ekol TV'de yer alan habere göre; işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in önereceği asgari ücret zammı ortaya çıktı. Buna göre işveren kesimi asgari ücret için yüzde 25 yüzde 30 civarında zam talep edecek. Bu da 2025 yılı asgari ücretin en fazla 22 bin 102 TL olacağı anlamına geliyor.

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TÜRK-İŞ RAKAM VERMİYOR

İşçi kesimini temsilen masada olan TÜRK-İŞ ise bu rakamı kesinlikle kabul etmiyor.
Her fırsatta rakam vermeyeceklerini belirten TÜRK-İŞ'in yoksulluk sınırnı işaret ettiği biliniyor.

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EN KUVVETLİ İHTİMAL: 23 BİN TL!

Kulislerde ise en az yüzde 35'lik bir zamla masadan kalkılacağı konuşuluyor. İki tarafında söyledikleri rakamların aksin orta yol bulunarak asgari ücretin 23 bin TL yapılması 'en kuvvetli ihtimal' olarak değerlendiriliyor. Eğer asgari ücrete yüzde 35'ten fazla bir zam yapılırsa asgari ücret 23 bin TL'yi aşacak.

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SON DOKUNUŞ ERDOĞAN'DAN OLABİLİR

2025 asgari ücret zammı için son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi. Erdoğan'ın önüne gelecek rakama göre son bir dokunuş yapması ise muhtemel.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 asgari ücret zammını önümüzdeki çarşamba günü yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurabileceği de konuşuluyor.

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