En pahalısı Türkiye'de! Dünya'ya göre 2,5 kat daha yüksek, uzun kuyruklar oluyordu ama artık o da yok

Kimisi yarım kilo alıp yemeğin içine az az koyuyor kimisi ise hiç alamıyor. Et fiyatları vatandaşın cebine yakmaya devam ediyor. Vatandaşın aklına et denince zam gelirken etiketi gören kırmızı ete yaklaşamıyor. Bir kilogram et dünyada ortalama olarak 6,72 dolarken Türkiye'de 17,76 dolar seviyesinde bulunuyor. Yani dünyada et 275 lirayken Türkiye'de 728 TL'ye denk geliyor.

Ezgi Sivritepe

Emekli, memur, asgari ücretli gıda fiyatlarının yüksekliğinden dert yanıyor. Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle meyve-sebze fiyatları da artmıştı. Gıda ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekerken vatandaşın en uzak kaldığı gıda ise kırmızı et oldu.

EMEKLİ KIRMIZI ET ALAMIYOR

Özellikle emeklinin ulaşmakta zorlandığı kırmızı ete fiyatları nedeniyle el gitmiyor. Bazısı hiç alamıyorken bazısı ise az az alıp yemeğinin içine karıştırıyor. Now Haber'in hesaplamalarına göre Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor.

2,5 KAT DAHA PAHALI

Buna göre, dünyada kırmızı et ortalama olarak 6,72 dolarken yani 275 lirayken; Türkiye'de 17,76 dolar yani 728 TL'ye satılıyor. Son olarak, Türkiye dünyaya göre 2,5 kat daha pahalıya kırmızı et yiyor.
İstanbul'da ortalama kırmızı et fiyatları ise şu şekilde:

  • Kıyma: 730 TL
  • Kuşbaşı: 830 TL
  • Biftek: 930 TL
  • Antrikot: 1300 TL
  • Pirzola: 1900 TL
  • Bonfile: 1700 TL
BİR TANE VARDI O DA KAPANDI

Et ve Süt Kurumu, eti daha uygun fiyata satmasından dolayı emeklinin ilk tercihi oluyordu. Ancak, İstanbul'daki tek şubesinin de kapanmasının ardından megakentte yaşayan emekliler kırmızı ete daha da uzak kalmaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
Kasap Zam kırmızı et Et ve Süt Kurumu emekli
