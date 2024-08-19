En son 5 ay önce zam gelmişti... HGS'ye yüzde 40 zam geldi!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir zam daha yapıldı. İki gün önce de 16 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret kapsamında bulunan özel şirketlere bağlı köprü ve otoyollarının geçiş ücretlerine zam yapılmıştı.

Hızlı Geçiş Sistemine ise 19 Ağustos tarihi itibarıyla zam geleceği duyurulmuştu. . Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre HGS'ye yüzde 40 zam yapıldı.

EN SON 1 NİSAN'DA ZAM YAPILMIŞTI

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

OTOYOLLARIN GEÇİŞ ÜCRETLERİ