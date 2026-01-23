FİNANS

'En ucuzu burada' Tiryakileri korkutan zam açıklaması 'Sigara 300 TL olmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu belirtti. Ergüder, sigara fiyatının alım gücüne göre zamlanmadığını ifade ederek "Bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Her şey zamlanırken sigara raflarındaki fiyatlar da değişti. Tiryakiler için kötü haber peş peşe gelirken bağımlılıkla mücadele ve sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin ise 24 milyar dolar olduğu öğrenildi.

MALİYETİ DAHA DA YUKARI ÇIKIYOR

Sigaraya bağlı gelişen hastalıklara ve yurt dışından getirilen ilaçlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, hesabın dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri, hastalık maliyetleri eklenince daha da yukarı çıktığını ifade etti.

SİGARA ZAMLANDIKÇA FİYATI DÜŞÜYOR

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Ergüder, sigara fiyatlarındaki yüzde 10'luk artışın tüketimi yüzde 8 düşürdüğüne işaret ederek, Maliye Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede en etkili kurumlardan biri olduğunu savundu.

EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE'DE

2008-2012 yılları arasında türün ürünlerinde vergi yükünün ciddi oranda artırıldığını ve bu dönemde kullanımın yüzde 14 azaldığını belirten Prof. Dr. Ergüder, "2013 yılından sonra Türkiye’de sigara fiyatlarına satın alma gücüne göre zam yapılmadı. Şu anda OECD ülkeleri ve Avrupa’da en ucuz sigara Türkiye’de satılıyor. Bundan dolayı Türkiye’de ne yazık ki sigara içme oranlarını düşüremiyoruz" sözlerini kullandı.
BİR PAKET EN AZ 300 TL OLMALI

Çok uluslu şirketlerin de boş durmadığını ve sigaraya zammının enflasyon ile kaçakçılığı artıracağı yönünde baskı yaptıklarını savunan Prof. Dr. Ergüder, "Biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
sigara fiyatları sigara Zam
