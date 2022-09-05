En yüksek emekli promosyonu ne kadar? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon ücretleri ve en yüksek emkli promosyonu veren banka merak konusu oldu. Bir çok emekli vatandaş emekli aylığı almak istedikleri bankalara başvurarak emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödemesi yapıyor? İşte emekli promosyonları hakkında detaylar...

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

Kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında bu kampanya geçerli olacak.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bir yakınını davet edene ise 250 lira ödül veriliyor.

Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL’ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1500 TL ve altı emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.



