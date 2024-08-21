En yüksek faizi veren bankalar güncellendi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantsını gerçekleştirdi. Toplantıda son 5 aydır yapıldığı gibi şahin politikada sabit kalındı ve faiz yüzde 50 bandında kaldı.

Ekonomistler faiz indirimi için eylül ayını işaret ediyorken, bankaların Merkez'in kararı sonrası TL mevduat faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

Bankaların sunduğu faiz oranlarının arasında ise dikkat çekici bir fark olduğu görüldü. Yüksek faiz oranları, özellikle Alternatif Bank ve TEB’de öne çıkıyor. Halkbank ve QNB Finans gibi bankalar biraz daha düşük oranlar sunması ise dikkat çekti.

İşte 1 milyon TL'lik bir mevduatın çeşitli bankalarda nasıl değerleneceği sırasıyla haberimizde:

AKBANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.042.863,39 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.038.819,67 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 35.584,70 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.584,70 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.042.054,64 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 33.967,21 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.033.967,21 TL

ING

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 41.245,90 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.041.245,90 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.039.628,42 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 32.551,91 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.032.551,91 TL

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.042.863,39 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 34.775,96 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.034.775,96 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 36.797,81 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.036.797,81 TL