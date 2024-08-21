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En yüksek faizi veren bankalar güncellendi...

MynetX MynetX
21.08.2024 17:01
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçkleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası para politikası kararını açıklamıştı. Merkez, son 5 aydır yaptığı gibi bu ayda para politikası kararını yüzde 50 bandında sabit tuttu. Merkez'in kararı Türk Lirası mevduat faiz oranlarına da yansımış oldu. İşte bankaların faiz oranları...

En yüksek faizi veren bankalar güncellendi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantsını gerçekleştirdi. Toplantıda son 5 aydır yapıldığı gibi şahin politikada sabit kalındı ve faiz yüzde 50 bandında kaldı.

Ekonomistler faiz indirimi için eylül ayını işaret ediyorken, bankaların Merkez'in kararı sonrası TL mevduat faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

Bankaların sunduğu faiz oranlarının arasında ise dikkat çekici bir fark olduğu görüldü. Yüksek faiz oranları, özellikle Alternatif Bank ve TEB’de öne çıkıyor. Halkbank ve QNB Finans gibi bankalar biraz daha düşük oranlar sunması ise dikkat çekti.

İşte 1 milyon TL'lik bir mevduatın çeşitli bankalarda nasıl değerleneceği sırasıyla haberimizde:

AKBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.042.863,39 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.038.819,67 TL

ENPARA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 35.584,70 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.584,70 TL

FİBABANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.042.054,64 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 33.967,21 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.033.967,21 TL

ING
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 41.245,90 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.041.245,90 TL

N KOLAY
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 39.628,42 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.039.628,42 TL

ODEABANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

QNB FİNANS
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 32.551,91 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.032.551,91 TL

TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.042.863,39 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 34.775,96 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.034.775,96 TL

VAKIFBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.038.010,93 TL

YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 36.797,81 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.036.797,81 TL

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Anahtar Kelimeler:
faiz para Merkez Bankası
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