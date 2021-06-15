En yüksek gelirlinin payı arttı, en düşük gelirlinin azaldı

Buna göre; gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan "Gini" katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayıifade ediyor.
En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.015 puan artışla 0.410 olarak tahmin edildi.
Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7.4'den 8,0'e, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13.0'den 14.6'ya yükseldi.
Buna göre Türkiye'de;
Toplam gelir içinde en yüksek payı, yüzde 47.1 ile bir önceki yıla göre 0.4 puan artan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 21.8 ile önceki yıla göre 0.1 puanlık azalan sosyal transfer geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17.7 ile 2019 yılı anket sonuçları ile aynı paya sahip müteşebbis geliri oluşturdu.
Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı 1.7 puan azalarak yüzde 20.9'ya gerilerken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı 0.1 puan azalarak yüzde 91.7 olarak gerçekleşti.
Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla;
Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 25.5 ile bir okul bitirmeyen en düşük artış ise yüzde 18.8 ile okur-yazar olmayan fertlerde oldu.
Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde;
Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 31 ile inşaat sektöründe gözlenirken, bunu yüzde 26.1 ile sanayi sektörü izledi. Diğer taraftan hizmet sektöründe yüzde 23.9, tarım sektöründe ise yüzde 15.8 artış gözlendi.
Kaynak: DHA
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