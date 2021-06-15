En yüksek gelirlinin payı arttı, en düşük gelirlinin azaldı

Buna göre; gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan "Gini" katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayıifade ediyor.

En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.015 puan artışla 0.410 olarak tahmin edildi.

Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7.4'den 8,0'e, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13.0'den 14.6'ya yükseldi.

Buna göre Türkiye'de;

yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 15.8 artarak 69 bin 349 liraya,

yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir birey yüzde 17,2 artarak 28 bin 522 liradan 33 bin 428 liraya yükseldi.

Toplam gelir içinde en yüksek payı, yüzde 47.1 ile bir önceki yıla göre 0.4 puan artan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 21.8 ile önceki yıla göre 0.1 puanlık azalan sosyal transfer geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17.7 ile 2019 yılı anket sonuçları ile aynı paya sahip müteşebbis geliri oluşturdu.

TARIM GELİRİ AZALDI

Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı 1.7 puan azalarak yüzde 20.9'ya gerilerken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı 0.1 puan azalarak yüzde 91.7 olarak gerçekleşti.