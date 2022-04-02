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En zengin Türk belli oldu! Serveti tam 7,6 milyar dolar

02.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Prof. Uğur Şahin'in serveti, şirketin net kârını bir yılda 676 kat arttırmasıyla 7,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şahin, böylece en zengin Türk oldu.

En zengin Türk belli oldu! Serveti tam 7,6 milyar dolar

Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza atarak kârını 10,3 milyar euroya yükseltti. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

19 MİLYAR EURO CİRO

BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon euro, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar euroya yükseldi. BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

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EN ZENGİN TÜRK BELLİ OLDU

ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesine çıkarak en zengin Türk oldu.

500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323’üncü sırada yer alıyor.


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