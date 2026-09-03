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ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. E-TÜFE aylık yüzde 2,24 artarken yıllık enflasyon yüzde 49,03'e geriledi.

ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
Cansu Çamcı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), merakla beklenen 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın hesaplamasına göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak gerçekleşti

ENAG'A GÖRE AYLIK ENFLASYON YÜZDE 2,24

ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 artış gösterdi.

Son 12 aylık dönemdeki fiyat artışı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

TEMMUZDA YÜZDE 50,49'DU

ENAG'ın temmuz ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 3,07, yıllık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak açıklanmıştı.

Ağustos verileriyle birlikte aylık fiyat artış hızı yüzde 3,07'den yüzde 2,24'e inerken, yıllık enflasyon da yüzde 50,49'dan yüzde 49,03'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ENAG
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Az sallayın yahu ayıptır
doğru bizde her gün geriye giriyoruz içeri giriyoruz bağımsız araştırma nereye bağlı araştırmak lazım
TÜİK yarın 0,001 der ona yukardan öyle de diyorlardı yoksa bak haa🫵😡aa.
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