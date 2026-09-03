ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), merakla beklenen 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın hesaplamasına göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak gerçekleşti
ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 artış gösterdi.
Son 12 aylık dönemdeki fiyat artışı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.
ENAG'ın temmuz ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 3,07, yıllık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak açıklanmıştı.
Ağustos verileriyle birlikte aylık fiyat artış hızı yüzde 3,07'den yüzde 2,24'e inerken, yıllık enflasyon da yüzde 50,49'dan yüzde 49,03'e geriledi.
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