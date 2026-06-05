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ENAG Mayıs enflasyonunu açıkladı!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs enflasyonunu açıkladı. ENAG'ın verilerine göre Mayıs'ta enflasyon yüzde 2,16 oldu.

ENAG Mayıs enflasyonunu açıkladı!
Hande Dağ

Mayıs enflasyonu yüzde kaç oldu? Bugün TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor. Milyonların gözü yeni açıklanacak olan rakamlardayken ENAG Mayıs enflasyonunu duyurdu.

ENAG Mayıs enflasyonunu açıkladı! 1

MAYIS ENFLASYONU NE OLDU?

ENAG'ın enflasyon sepetine göre Mayıs enflasyonu yüzde 2,16 oranında artış gösterdi.

ENAG'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), MAYIS 2026 döneminde %2,16 oranında artış göstermiştir.

E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı %53,13 olarak gerçekleşmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon ENAG
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