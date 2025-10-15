FİNANS

Enerji Bakanı Bayraktar'a Rusya'da "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, Rusya'da "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" tevcih edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Bayraktar, temasları çerçevesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Bayraktar'a, "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" verildi.

Bayraktar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile Moskova'da bir araya gelerek güçlü işbirliklerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol üstlenen Akkuyu NGS'nin güncel durumunu konuştuk. Nükleer enerjiyi, 2053 karbon nötr hedefimize giden yolda sadece bir üretim kaynağı olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğini, yerlilik ve yüksek teknolojide atılımın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rosatom tarafından tarafımıza tevcih edilen Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı için Sayın Likhachev'e teşekkür ediyorum."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

