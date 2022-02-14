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Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

14.02.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle enerji piyasalarında emtia fiyatları yükselişini sürdürüyor. Petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görerek brent petrolün varil fiyatı 95 doları test etti. Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya kadar çıktı.

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Küresel enerji piyasalarında Kovid-19 salgınında yaşanan kapanmaların sona ermesinin ardından talep beklenmedik şekilde artmış, bu da fiyatları yükseltmişti. Bu duruma ek olarak Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine gelmesi de enerji piyasalarındaki tedirginliği artırdı. Enerji tedarikinde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

Moskova-Kiev hattında sıcak çatışma beklentisinin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı bugün yüzde 14 artarak 88 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı geçen haftayı 77 avro civarında kapatmıştı. Söz konusu ticaret noktasında doğal gaz an itibarıyla 85 dolardan işlem görüyor.

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.

AB Komisyonu yetkilileri, üye ülkelerin gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'nın, yüzde 38-39'unu Norveç'in karşıladığını belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD'li yetkililerin iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla 95,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, olası bir işgalin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle yükselmeye devam ediyor.

Söz konusu yükseliş, Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar yaşandı.

İngiliz araç sigorta şirketi RAC tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin fiyatının 12 Şubat itibarıyla litre başına 1,47 sterlin, motorin fiyatının ise 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Ayrıca Almanya'da benzinin (E10) litre fiyatı 1,712 avroya ulaşarak, 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Belçika'da da benzin litre fiyatı 1,799 avroya çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya'da benzinin litre fiyatı geçen hafta içinde 2 avroyu geçerek rekor kırdı.

Öte yandan İsviçre'de ise son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru birçok kantonda 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi göreceği tahmin ediliyor. (AA)

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