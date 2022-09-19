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Enerji krizi sonrası o ilçeye rağbet yağdı! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

19.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa büyük bir enerji sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle kışın Almanya ve Fransa gibi ülkelerde doğal gaz sıkıntısının büyüyeceği düşünülüyor. Öte yandan Türkiye'de üretilen sobalar dünyada yaşanan gaz krizinin ardından ısınmak için krizden etkilenen ülkelerin tercihi haline geldi.

Enerji krizi sonrası o ilçeye rağbet yağdı! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ve dedesinden aldığı mesleğini 3’üncü kuşak olarak devam ettiren İsmail Atlı, Demirciler Çarşısı’ındaki 50 metrekarelik dükkanında kömür sobalarına alternatif olarak pelet sobası imal etmeye başladı.

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Çocukluk yaşlarında dedesinin ve babasının yanında çalışarak demirci ustası olan ve 45 yıldır mesleği devam ettiren Atlı’nın ürettiği sobalar dünyada yaşanan gaz krizinin ardından ısınmak için krizden etkilenen ülkelerin tercihi haline geldi. Eleman sıkıntısı çeken Atlı, günde 4-5 adet yapabildiği sobaların tanesini 2 bin 250 liraya satıyor. Fransa, Almanya, Ukrayna, Lübnan, Romanya’dan teklif var. Siparişlere yetişemiyorum” dedi.

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“AZERBAYCAN’IN OKULLARI BU SOBALARLA ISINIYOR”

Dünyanın birçok ülkesinden aldığı siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştığını ifade eden İsmail Atlı, “1920’den beri dede mesleğini devam ettiriyorum. Günümüz şartlarına uygun pelet sobası imal ettik. Ülke içine verdiğimiz gibi şimdi yurt dışına da veriyoruz. Azerbaycan’a gönderdik. Fransa, Almanya, Ukrayna, Lübnan, Romanya’dan teklif var. Geçen sene Yunanistan’a çok gönderdik. Oradan yine istiyorlar.

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Sobalar el işçiliğiyle yapılıyor. Siparişleri yetiştiremiyorum. Dünyadaki gaz krizinden sonra sobalarımıza rağbet daha çok arttı. Ama bu sobalar el yapımı olduğu için işçiliği çok fazla. Şuanda 2 bin 250 liradan satıyorum. Günde 4-5 soba yapabiliyorum. Herkese yetişmek için gayret gösteriyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Sipariş çok ama çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bu sene Azerbaycan’ın bütün okullarını bizim sobalarımız ısıtıyor. Azerbaycan’a 325 soba gönderdim. Sobaları yapmak 45 gün sürdü” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu soba
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