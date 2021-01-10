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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2021 08:23 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı anlaşmasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatının inşaatına süratle başlayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinin ardından Iğdır'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ile belediyeyi ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir süre görüştü.

Bakan Dönmez, belediye ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte enerji ve tabii kaynaklar alanındaki faaliyetler konusunda, ilgili birimlerden talepler, projeler ve yatırımlarla alakalı geniş bir değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Kentin yaklaşık 3 yıldır doğal gaz kullandığını anımsatan Dönmez, "İnşallah yeni dönemde beldelerimize, belediyelerimize de doğal gazı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE İHALESİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Azerbaycan ile Türkiye arasında yapılan doğal gaz anlaşmasına da değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanları arasında Nahçıvan'a doğal gaz hattı çekilmesiyle ilgili bir anlaşma yapmıştık. Bu vesileyle projeyi yerinde değerlendirme imkanı bulduk. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatının inşaatına süratle başlayacağız. İnşaat yapım süresini 12 ay olarak planladık. Bu, serhat kentimiz Iğdır'ın stratejik önemini artıracak önemli projelerden birisidir."

Bakan Dönmez, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında öteden beri sınır ticaretinin yapıldığına işaret ederek, bu ticareti enerji konusunda da perçinleyeceklerini dile getirdi.

Nahçıvan'a gidecek doğal gaz boru hattı güzergahı üzerinde yer alan belediyelere, yerleşim birimlerine de ileride doğal gaz kullanmaları için çıkış noktaları konulacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması, Türk milletine tarifsiz bir sevinç yaşattı. 'İki devlet tek millet' söylemi vardı, bunu her alanda ortaya koymuştuk. Bu son gelişmelerde bunu teyit etmiş olduk. Ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlar elimize gelecek. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a olan koridor bunlardan birisidir. Henüz somut bir gelişme yok. Orada geçmişte kullanılan birtakım ulaşım hatları da var. Bunlar gündeme gelecektir. Her bakımdan bu zafer iki ülkenin de lehine olmuştur."

Kaynak: AA

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