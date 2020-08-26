Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Giresun şu anda büyük oranda toparlandı. Devlet tüm kurumlarıyla orada. Ben dün intikal ettim, büyük oranda toparlandı.

Biz inancımız hiç yitirmedik. Bu işe gece gündüz kafa yoran ciddi bir ekibimiz var. 2017 yılında başladığımız bu süreçte filomuza birer yıl arayla iki sondaj gemisini dahil ettik. Oruç Reis yüzde 90 oranında yerlilikle yapıldı.

"BİZİM HİKAYEMİZ 2005'E KADAR GİDİYOR"

Aslında Karadeniz’de bizim hikayemiz 2005’e kadar gidiyor. O dönemde uluslararası petrol şirketleriyle belli anlaşmalar vardı. 6 tane derin deniz sondajı yapılmıştı ama bulunamamıştı. O sahada ilk defa sismik çalışma yapıldı. Biz oraya yüksek ses dalgaları gönderiyoruz. Sismik araştırma böyledir. Ses dalgalarına aşağıdaki katmanların dönüşleri var. İki ve üç boyutlu yapılıyor.

Bizim yaptığımız iş keşif amaçlı sondaj. Daha önceden ne kadar derine ineceğimiz araştırmalar sonucu belirleniyor. Belirli katmanlar var oradaki tahminleri konuşuyoruz.

Binlerce metre altta, Karadeniz’de bu operasyonu yaptığımız yerin su derinliği 2 bin 100 metre. Denizin derinliği olan noktada operasyonlarımız oldu. Geminin bulunduğu yerde 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyeti var. Şu anda Karadeniz için konuşacak olursak oradaki sondajımızda 3500 metredeyiz. Denizde suyun bittiği yere de iniyoruz. Test amaçlı numuneler alınıyor. Su da çıkabilir gaz da onlar bu testler sonucu çıkıyor. Bazı sahalarda petrol doğalgaz karışık çıkıyor.