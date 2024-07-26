Belediyelerin SGK borçlarını konuşurken canlı yayında kendisini tutamadı: Enflasyon olmuş yüzde yüz, millet inim inim inliyor!

Yaşamınızı devam ettirirken sizi en çok zorlayan şey nedir? Bu soru son dönemde anket firmalarının bir numaralı sorusu. Yanıtına baktığımızda ise herkesin cevabı çok net: Hayat pahalılığı!

Kiralardaki fahiş artış, gün aşırı gelen zamlar özellikle İstanbul'da vatandaşı derinden sarsıyor. Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken, gazeteci Gürkan Zengin'den vergi ve enflasyon çıkışı geldi. İşte o konuşma...

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: MİLLET ÇARŞIDA PAZARDA İNİM İNİM İNLİYOR!

'%100 enflasyon var, korkunç bir hayat pahalılığı var! Millet inim inim çarşıda pazarda inliyor. Siyasetçilerin de bu gündemi değiştirmek için çıkışları oluyor. Domatesin biberin fiyatı ne oldu? Bütün belediyeler SGK borçlarını ödese ne olacak, enflasyon inecek mi?

Enflasyon haksız vergidir. Bütün sabit gelirlilerin üzerine çöken bir vergidir. Kanunsuz bir vergidir.

Kanunu olmadan bindirilmiş vergidir, bunun altında sabit gelirliler işçiler memurlar emekliler asgari ücretliler hepimiz inliyoruz. Büyük sermaye ise servet biriktiriyor. Bu çıkar birliklerini herkes iyi öğrenmeli.

ŞİRKETLERİN YARISI VERGİ ÖDEMİYOR!

Mehmet Şimşek açıkladı, 1 milyon 143 bin vergi mükellefinin yarısı vergilerini ödemiyor. Bu şirketlerin yarısından devlet vergi almıyor veya alamadı! Bu korkunç bir rakam.

Medyalar gazeteler ne konuşuyor, belediyelerin SGK borcunu! Ama burada ekonomi konuşmak gerekiyor. Dev şirketlerden vergi alınmaması konuşuluyor.

AK Parti, akılcı ve reformist kitleden uzaklaştı, AK Parti iktidara gelirken sokağın temsilcisiydi. Bugün zenginlerin hakkını savunan bir parti haline geldi. AK Parti'de de CHP'de de maalesef rasyonalite kalmamış.

Gerçek gündemi söyleyeyim, 16 milyon emekli var değil mi? Bu 16 milyon emeklinin %20'sine 2.500 TL'lik destek açıklandı. Bunun maliyeti 6 ayda 33 milyar TL. Bir senede de 66 milyar TL. Belediyelerin ödenmeyen SGK borçlarının toplamı 100 milyar TL!'