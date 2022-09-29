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Enflasyon 70 yılın zirvesinde: Almanlar şokta: Böylesi görülmemişti, çift hane...

29.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da enflasyon çift haneye yükselerek son 70 yılın rekorunu kırdı. Ülkede yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı.

Enflasyon 70 yılın zirvesinde: Almanlar şokta: Böylesi görülmemişti, çift hane...

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Almanya federal istatistik ofisi Destatis verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu. Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Ekonomistler ise Eylül enflasyonunu yüzde 9,9 olarak bekliyordu.

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Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Almanya
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