Enflasyon 70 yılın zirvesinde: Almanlar şokta: Böylesi görülmemişti, çift hane...

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Almanya federal istatistik ofisi Destatis verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu. Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Ekonomistler ise Eylül enflasyonunu yüzde 9,9 olarak bekliyordu.

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.



