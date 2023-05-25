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Enflasyon Almanya'yı da vurdu! Sanayi devi ülke resmen resesyona girdi...

25.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da ekonomi daralmaya devam ederken bugün yapılan bir açıklama ülkenin resmen resesyona girdiğini ortaya koydu. Tüketici enflasyonundaki artışın Alman ekonomisine yük olduğu ifade edilen açıklamada, ülke vatandaşlarının tüketimde yaptığı kısıntılara dikkat çekildi.

Enflasyon Almanya'yı da vurdu! Sanayi devi ülke resmen resesyona girdi...

Alman ekonomisi, ilk çeyrek GSYH verisinin ilk tahmin edilenden daha fazla daraldığına işaret eden revize veriler ile birlikte resesyona girdi.

Destatis'in bugün açıkladığı verilere göre, 2023 ilk çeyrekte Alman ekonomisi hane halkı harcamalarındaki yavaşlamanın etkisiyle yüzde 0,3 daraldı. Ekonomi 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 0,4 daralmıştı.

Destatis yaptığı açıklamada, "Yüksek fiyat artışlarının ısrarcılığı Alman ekonomisi üzarinde bir yük olmaya devam ediyor. Hane halkları 2023 ilk çeyrekte daha az yeni araç aldılar ve gıda, içecek, kıyafet ve ayakkabı için daha az harcadılar" dedi.

Ekonomistler ilk çeyrekte GSYH'nın değişim göstermediğini tahmin ediyorlardı.

İlk çeyrekte düzeltilmiş GSYH yıllık yüzde 0,5 daraldı. İlk tahminde daralma oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.

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Almanya

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