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Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği

Enflasyon dönemlerinde bile zenginleşen kişiler neler yapıyor? Hayatlarında hangi taktikleri uyguluyorlar? Gelin birlikte inceleyelim!

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği

Özellikle yüksek enflasyon ve kriz dönemlerinde zenginleşen kişiler neyi farklı yapıyor? Bu sefer odağımıza onları alalım ve taktiklerine bakalım!

1. Borç eritme stratejisi

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 1

Enflasyonist ortamlarda nakit para değer kaybederken geçmişte sabit faizle alınmış borçların reel değeri hızla düşer. Zenginler, paranın ucuz olduğu yerlerde veya enflasyon oranının faizden yüksek olduğu negatif reel faiz ortamlarında uzun vadeli ve sabit faizli borçlanarak gayrimenkul, arsa veya iş yatırımı yaparlar. Enflasyon yükseldikçe gelirleri nominal olarak artar, ancak ödedikleri borç taksitleri kuşa döner. Yani borcu zaman içinde enflasyona ödetirler.

2. Nakit paradan kaçmak

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 2

Sıradan yatırımcı kriz anında panikle TL, Dolar veya Euro fark etmeksizin herhangi bir nakitte kalma eğilimindeyken, finansal okuryazarlığı yüksek olanlar nakit parayı tam olarak eriyen bir buz küpü olarak görür. Parayı asla banka hesabında atıl tutmazlar. Hızla hisse senedi, emtia, gayrimenkul veya iş sermayesi gibi enflasyona karşı dirençli reel varlıklara çevirirler.

3. Fiyatlama gücü olan şirketlere yatırım

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 3

Her şirket enflasyonla mücadele edemez. Akıllı yatırımcılar, maliyet artışlarını müşterilerine hiçbir talep kaybı yaşamadan doğrudan yansıtabilen şirketlerin hisselerine yatırım yapar. Temel gıda, enerji, sağlık ve lüks tüketim gibi özünde vazgeçilmez sektörler, fiyatlar ne kadar artarsa artsın kâr marjlarını koruyabildiği için krizden büyüyerek çıkar.

4. Ölü fiyata varlık toplamak

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 4

Krizlerin en şiddetli dönemlerinde, nakde sıkışan veya panikleyen küçük yatırımcılar ellerindeki ev, arsa, hisse ya da arabaları piyasa değerinin çok altında fiyatlara satmak zorunda kalır. Kenarda nakit gücü veya nakde hızla dönebilen kredi hatları olan zenginler, bu dönemleri bir indirim sezonu olarak görür ve piyasa dipteyken gelecekte milyarlar edecek varlıkları ucuza kapatır.

5. Emtia ve ham madde pozisyonu almak

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 5

Enflasyon, tanımı gereği mal ve hizmetlerin fiyatının artmasıdır. Bu süreçte paranın kendisi değer kaybederken altın, gümüş, petrol, bakır, hatta buğday ve kahve gibi tarımsal emtialar değer kazanır. Güçlü sermaye sahipleri, tedarik zinciri krizlerini ve enflasyon beklentilerini önceden fiyatlayarak emtia piyasalarında büyük pozisyonlar alırlar.

6. Defansif ve arbitraj odaklı ticaret

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 6

Kriz dönemlerinde piyasalar arasındaki fiyat dengesizlikleri yani arbitraj fırsatları artırır. Bir malın bir yerdeki fiyatı ile başka bir yerdeki fiyatı arasındaki makas açıldığında, büyük operasyon kabiliyeti olanlar bu farktan risksiz kârlar elde eder. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmaları avantaja çevirecek riskten korunma mekanizmalarını sonuna kadar kullanırlar.

7. İşletme maliyetlerini hafifletmek ve dijitalleşmeye geçmek

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 7

Kriz dönemleri, büyük şirketler için operasyonel olarak safra atma dönemidir. Zengin iş insanları, kriz gerekçesiyle verimsiz departmanları kapatır, yapay zeka ve otomasyona yatırım yaparak iş gücü maliyetlerini kalıcı olarak düşürür. Kriz bittiğindeyse çok daha az maliyetle çok daha yüksek kâr üreten bir makineye sahip olurlar.

8. Lüks ve veblen mallara yönelmek

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 8

Ekonomik krizler orta sınıfı eritir ancak en üst gelir grubunun harcama alışkanlıklarını nadiren değiştirir. Hatta bazı durumlarda, fiyatı arttıkça talebi artan veblen malları yani ultra lüks saatler, sınırlı üretim arabalar, prestijli sanat eserleri enflasyondan bağımsız bir değer koruma aracına dönüşür. Zenginler, paralarını bu niş ve arzı sınırlı varlıklarda park ederler.

9. Coğrafi ve sektörel çeşitlendirme

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 9

Yalnızca tek bir ülkenin veya tek bir para biriminin riskini almak, krizde batmanın en kolay yoludur. Küresel elitler, varlıklarını farklı ülkelere, farklı yasal mevzuatlara ve para birimlerine dağıtırlar. Bir bölgede enflasyon ve devalüasyon yaşanırken, başka bir bölgedeki yatırımlarıyla finansal dengelerini ve büyüme trendlerini korurlar.

10. Vergi optimizasyonu

Enflasyon Aslında Kimin İşine Yarıyor? Kriz Dönemlerinde Zenginleşenlerin 10 Ortak Taktiği 10

Kriz dönemlerinde devletler vergi politikalarını sıkılaştırabilir veya yeni vergiler getirebilir. Zenginlerin en büyük ortak taktiği, profesyonel vergi danışmanları ve hukukçularla çalışarak yasal boşlukları, muafiyetleri ve teşvikleri sonuna kadar kullanmaktır. Vergiyi minimize etmek, kriz anında en az doğru yatırım yapmak kadar büyük bir kazanç kapısıdır.

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