Kendin İçin Ne Yatırımı Yapmalısın?

Kendine yapacağın yatırım ne olmalı?

1/8 Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin? Evde otururum genelde. Dışarıya çıkarım. Duruma göre değişir. Hafta içi yetişmeyen işleri yaparım.

2/8 Seni ne daha çok zorluyor? İş konusunda zorlanıyorum. Hep aynı rutini yaşamak. Kendime vakit ayıramıyorum bir türlü. Önüme çıkan fırsatları değerlendiremiyorum.

3/8 Kendinde eksik görüp geliştirmek istediğin şey hangisi? Özgüven İletişim Uzmanlık Disiplin

4/8 Başarı ne demek sence? Unutulmaz deneyimler biriktirebilmek. Dünyadaki herkesle iletişim kurabilmek. Sağlıklı ve enerjik olmak. Alanımda uzman olmak.

5/8 Daha çok nasıl içerikleri takip ediyorsun? Yaşam tarzıyla ilgili içerikler Spor videoları Gezi vlogları Belgeseller

6/8 Peki bunlardan hangisini daha çok kıskanırsın? Kendini sürekli geliştiren insanları Birden fazla dili ana dili gibi konuşan insanları Fit insanları Sürekli gezen insanları

7/8 Bir şansın olsa hangi alışkanlığı kazanmak isterdin? Spor yapmak. Her gün kitap okumak. Düzenli ders çalışmak. Yeni aktiviteler denemek.