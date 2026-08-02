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Kendin İçin Ne Yatırımı Yapmalısın?

Herkesin kendi için yatırım yapacağı alan farklı. Senin için bu ne peki merak ediyor musun? Kendine hangi alanda yatırım yapmalısın?

Kendin İçin Ne Yatırımı Yapmalısın?

Kendine yapacağın yatırım ne olmalı?

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Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin?

Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin?
Evde otururum genelde.
Dışarıya çıkarım.
Duruma göre değişir.
Hafta içi yetişmeyen işleri yaparım.
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Seni ne daha çok zorluyor?

Seni ne daha çok zorluyor?
İş konusunda zorlanıyorum.
Hep aynı rutini yaşamak.
Kendime vakit ayıramıyorum bir türlü.
Önüme çıkan fırsatları değerlendiremiyorum.
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Kendinde eksik görüp geliştirmek istediğin şey hangisi?

Kendinde eksik görüp geliştirmek istediğin şey hangisi?
Özgüven
İletişim
Uzmanlık
Disiplin
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Başarı ne demek sence?

Başarı ne demek sence?
Unutulmaz deneyimler biriktirebilmek.
Dünyadaki herkesle iletişim kurabilmek.
Sağlıklı ve enerjik olmak.
Alanımda uzman olmak.
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Daha çok nasıl içerikleri takip ediyorsun?

Daha çok nasıl içerikleri takip ediyorsun?
Yaşam tarzıyla ilgili içerikler
Spor videoları
Gezi vlogları
Belgeseller
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Peki bunlardan hangisini daha çok kıskanırsın?

Peki bunlardan hangisini daha çok kıskanırsın?
Kendini sürekli geliştiren insanları
Birden fazla dili ana dili gibi konuşan insanları
Fit insanları
Sürekli gezen insanları
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Bir şansın olsa hangi alışkanlığı kazanmak isterdin?

Bir şansın olsa hangi alışkanlığı kazanmak isterdin?
Spor yapmak.
Her gün kitap okumak.
Düzenli ders çalışmak.
Yeni aktiviteler denemek.
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Hedefin için çabalarken daha çok neden zorlanırsın?

Hedefin için çabalarken daha çok neden zorlanırsın?
İlk adımı atmaktan.
Doğru bilgiye ulaşmaktan.
Kendimi ifade etmekten.
Sürekliliği korumaktan.
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ING Para Mevzuları
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