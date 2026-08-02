Kendin İçin Ne Yatırımı Yapmalısın?

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Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin?
Hafta içi yetişmeyen işleri yaparım.
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Seni ne daha çok zorluyor?
İş konusunda zorlanıyorum.
Kendime vakit ayıramıyorum bir türlü.
Önüme çıkan fırsatları değerlendiremiyorum.
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Kendinde eksik görüp geliştirmek istediğin şey hangisi?
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Başarı ne demek sence?
Unutulmaz deneyimler biriktirebilmek.
Dünyadaki herkesle iletişim kurabilmek.
Sağlıklı ve enerjik olmak.
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Daha çok nasıl içerikleri takip ediyorsun?
Yaşam tarzıyla ilgili içerikler
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Peki bunlardan hangisini daha çok kıskanırsın?
Kendini sürekli geliştiren insanları
Birden fazla dili ana dili gibi konuşan insanları
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Bir şansın olsa hangi alışkanlığı kazanmak isterdin?
Yeni aktiviteler denemek.
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Hedefin için çabalarken daha çok neden zorlanırsın?
Doğru bilgiye ulaşmaktan.