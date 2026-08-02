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Dijital Mülkiyet Konusunda Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

İnternette kullandığımız hesaplardan fotoğraflarımıza kadar her şey dijital mülkiyetin konusu. Peki sen bu dijital mülkiyetler konusunda ne kadar bilgilisin?

Dijital Mülkiyet Konusunda Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

Dijital mülkiyetler hakkında neler biliyorsun?

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Dijital mülkiyet ne demek?

Dijital mülkiyet ne demek?
Dijital ortamda sahip olunan varlıklar demek.
Fiziksel olarak cihazlara sahip olmak demek.
İnternetteki içeriklere sahip olmak demek.
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Dijital platformda film satın aldığında neyi satın alıyorsun?

Dijital platformda film satın aldığında neyi satın alıyorsun?
Filmin telif hakkını.
Filmin ticari kullanım hakkını.
Filmi izleme hakkını.
Filmi dağıtma hakkını.
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Telif hakkı neyi koruyor peki?

Telif hakkı neyi koruyor peki?
Fikrin somut olarak ortaya konulmuş halini.
Fikrin kendisini.
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Bir bilgisayar programını lisanssız çoğaltıp dağıtmak bir ihlal midir?

Bir bilgisayar programını lisanssız çoğaltıp dağıtmak bir ihlal midir?
Bir ihlal sayılmaz.
Vergi ihlali sayılır.
Kişisel veri ihlali olabilir.
Fikri mülkiyet ihlali olabilir.
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Bir NFT satın aldığında neye sahip olursun?

Bir NFT satın aldığında neye sahip olursun?
Eserin tüm telif haklarına sahip olursun.
NFT'nin sahibi görünürsün.
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Kişisel verilerini korumak için en güvenli yol hangisi?

Kişisel verilerini korumak için en güvenli yol hangisi?
Aynı şifreyi tüm hesaplar için kullanmak.
İki aşamalı doğrulamayı kullanmak.
Şifreleri not defterine yazmak.
Ortak Wi-Fi ağında oturumları açık bırakmak.
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Bulut depolama hizmeti kullanırken dosyalarını nasıl güvende tutabilirsin?

Bulut depolama hizmeti kullanırken dosyalarını nasıl güvende tutabilirsin?
Hizmet sağlayıcısına güvenmek yeterli.
Şifre kullanılabilir.
Dosyaları yedekleyerek.
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Müzik platformunda indirdiğin şarkılar abonelik bittiğinde neden açılmaz?

Müzik platformunda indirdiğin şarkılar abonelik bittiğinde neden açılmaz?
Telefonun hafızasında olmadığı için.
Şarkıların kullanım lisansını aldığın için.
Şarkılar otomatik silindiği için.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
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