Dijital Mülkiyet Konusunda Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

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Dijital mülkiyet ne demek?
Dijital ortamda sahip olunan varlıklar demek.
Fiziksel olarak cihazlara sahip olmak demek.
İnternetteki içeriklere sahip olmak demek.
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Dijital platformda film satın aldığında neyi satın alıyorsun?
Filmin ticari kullanım hakkını.
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Telif hakkı neyi koruyor peki?
Fikrin somut olarak ortaya konulmuş halini.
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Bir bilgisayar programını lisanssız çoğaltıp dağıtmak bir ihlal midir?
Kişisel veri ihlali olabilir.
Fikri mülkiyet ihlali olabilir.
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Bir NFT satın aldığında neye sahip olursun?
Eserin tüm telif haklarına sahip olursun.
NFT'nin sahibi görünürsün.
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Kişisel verilerini korumak için en güvenli yol hangisi?
Aynı şifreyi tüm hesaplar için kullanmak.
İki aşamalı doğrulamayı kullanmak.
Şifreleri not defterine yazmak.
Ortak Wi-Fi ağında oturumları açık bırakmak.
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Bulut depolama hizmeti kullanırken dosyalarını nasıl güvende tutabilirsin?
Hizmet sağlayıcısına güvenmek yeterli.
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Müzik platformunda indirdiğin şarkılar abonelik bittiğinde neden açılmaz?
Telefonun hafızasında olmadığı için.
Şarkıların kullanım lisansını aldığın için.
Şarkılar otomatik silindiği için.