FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon, dolar, faiz, büyüme... Dünyaca bankadan Türkiye raporu! Tahminler değişti

Enflasyon, dolar, faiz, büyüme... Dünyaca bankadan Türkiye raporu! Tahminler değişti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme geldi. HSBC, Türkiye için dolar, büyüme, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. Bankadan, "Şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" yorumu geldi.

Enflasyon, dolar, faiz, büyüme... Dünyaca bankadan Türkiye raporu! Tahminler değişti

Dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmet kuruluşlarından olan Türkiye ekonomosine ilişkin rapor geldi. Raporda Türkiye'nin ekonomik görünümündeki iyileşmelere dikkat çekilirken zorlukların da da devam ettiğinin altı çizildi. 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemediğini açıklarken; yıl sonu dolar tahmini 36.00 TL olduğunu değerlendirdi. Banka yayımladığı raporda "İlk çeyrekteki güçlü baskının ardından 2024 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,1'den 3,8'e yükselttik" ifadelerini kullandı. Enflasyon beklentilerinde de tahminler aşağı yönlü güncellendi.

market (2)

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48,0'dan %44,6'ya 2025 için ise %29,0'dan %27,7'ye çekti.

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

BANKA, BU YIL İÇİN BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

HSBC'ye göre yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskin temel kaynakları olmaya devam ediyor.

BÜTÇE AÇIĞI

Banka, 2024-25 cari açık tahminlerini aşağı yönlü küçük bir revizyon yaparak ayrıca bu yıl için bütçe açığı tahminlerini GSYH'nin %6,5'inden %5,7'sine düşürdü.

iStock-1162025116

FAİZ İNDİRİMİ VE DOLAR TAHMİNİ

Türkiye'deki dolarizasyonun azalmasına ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarının artmasına neden oldu. Bu durum, net merkez bankası rezervlerinde güçlü artışlara yol açtı. Ancak enflasyon hala yüzde 70'in üzerinde seyrediyor ve merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşebilir. Bunun ana nedenleri arasında güçlü ekonomik büyüme ve yerleşik enflasyon beklentileri yer alıyor. HSBC 2024'te faiz indirimi beklemiyor. HSBC'nin yıl sonu dolar tahmini 36.00 oldu.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için karar: 4 finans kuruluşuna yetki verdiHazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için karar: 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmediİkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Türkiye faiz dolar
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.