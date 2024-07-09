Enflasyon, dolar, faiz, büyüme... Dünyaca bankadan Türkiye raporu! Tahminler değişti

Dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmet kuruluşlarından olan Türkiye ekonomosine ilişkin rapor geldi. Raporda Türkiye'nin ekonomik görünümündeki iyileşmelere dikkat çekilirken zorlukların da da devam ettiğinin altı çizildi. 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemediğini açıklarken; yıl sonu dolar tahmini 36.00 TL olduğunu değerlendirdi. Banka yayımladığı raporda "İlk çeyrekteki güçlü baskının ardından 2024 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,1'den 3,8'e yükselttik" ifadelerini kullandı. Enflasyon beklentilerinde de tahminler aşağı yönlü güncellendi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48,0'dan %44,6'ya 2025 için ise %29,0'dan %27,7'ye çekti.

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

BANKA, BU YIL İÇİN BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

HSBC'ye göre yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskin temel kaynakları olmaya devam ediyor.

BÜTÇE AÇIĞI

Banka, 2024-25 cari açık tahminlerini aşağı yönlü küçük bir revizyon yaparak ayrıca bu yıl için bütçe açığı tahminlerini GSYH'nin %6,5'inden %5,7'sine düşürdü.

FAİZ İNDİRİMİ VE DOLAR TAHMİNİ

Türkiye'deki dolarizasyonun azalmasına ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarının artmasına neden oldu. Bu durum, net merkez bankası rezervlerinde güçlü artışlara yol açtı. Ancak enflasyon hala yüzde 70'in üzerinde seyrediyor ve merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşebilir. Bunun ana nedenleri arasında güçlü ekonomik büyüme ve yerleşik enflasyon beklentileri yer alıyor. HSBC 2024'te faiz indirimi beklemiyor. HSBC'nin yıl sonu dolar tahmini 36.00 oldu.







