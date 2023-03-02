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Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? 2023 memur maaş zammı enflasyon farkında son durum

02.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam yapılıyor. En son memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından belli oldu. Şimdi gözler şubat ayı enflasyon farkında Peki, enflasyon farkı açıklandı mı? Memur enflasyon farkı ne kadar?

Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? 2023 memur maaş zammı enflasyon farkında son durum

Memur enflasyon farkının ne kadar olduğu ve ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri. Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. Şubat ayı enflasyon oranı yarın belli olacak. Ocak ayında memur maaşlarına zam yapılmış, zam oranına enflasyon farkı da eklenmişti.

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon oranı 3 Mart Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ayın başında saat 10:00’da gerçekleştiriliyor. Bu açıklamanın ardından da enflasyon farkı netlik kazanacak. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli olmuştu.
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 arttı.

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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı. 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 51,57 olarak açıklandı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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