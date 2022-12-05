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Enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon farkı ve oranı açıklandı mı? Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek!

05.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur enflasyon farkı ve enflasyon oranı araştırılıyor. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam gerçekleştiriliyor. Yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı oranı üzerine hesaplanacak olan enflasyon farkı ilave edilecek. Memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından duyurulacak. Peki, enflasyon farkı açıklandı mı? Memur enflasyon farkı ne kadar?

Enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon farkı ve oranı açıklandı mı? Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek!

Enflasyon farkı ve oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Kasım ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. Memur maaşlarına etki edecek olan enflasyon farkı ise ocak ayında aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. İşte detaylar

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranı kasım ayı verileri bugün açıklanacak. TÜİK açıklamasını saat 10:00’da yapacak. Memur maaşlarına etki edecek olan enflasyon farkı, ocak ayında aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 10,84 oldu. Bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı olarak kesinleşti. Memur zam oranı ise yüzde 11,84 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 5 AYLIK ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.

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