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Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Memur enflasyon farkı ne kadar? 2023 memur zammına etki edecek

03.11.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam yapılıyor. Yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı oranı üzerine hesaplanacak olan enflasyon farkı ilave edilecek. Memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından duyurulacak. Peki, enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Memur enflasyon farkı ne kadar?

Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Memur enflasyon farkı ne kadar? 2023 memur zammına etki edecek

Memur enflasyon farkının ne kadar olduğu ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. Ekim ayı enflasyon rakamları bugün belli olacak Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre, Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı.

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı ekim ayı verileri bugün açıklanacak. TÜİK açıklamasını saat 10:00’da yapacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI VE ZAMMI NE KADAR OLUR?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre, Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

memur-zammı

ORANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7.05
BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91
İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83
ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22.15
ÖDEME NASIL OLUR?
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı
MEMUR: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı
SOSYAL ÖDEMELER: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

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Enflasyon memur zammı enflasyon farkı

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