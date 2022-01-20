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Enflasyon hesabı doğru mu? TÜİK Başkanı’ndan net cevap!

20.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde enflasyon rakamlarının doğruluğuna ilişkin eleştirilerin hedefinde yer alan TÜİK’ten net yanıt geldi. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer konuya ilişkin, "İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil. Benim 84 milyona karşı sorumluluğum var” ifadelerini kullandı.

Enflasyon hesabı doğru mu? TÜİK Başkanı’ndan net cevap!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuşan Sait Erdal Dinçer, “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"DEVLET SIRRI DEĞİL"

Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.
Dinçer, enflasyon verilerinin istatistiki bir veri olduğunu, devlet sırrı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

" 'TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor. Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor? TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek. İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil! Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey! İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz; muhtemelen vardır da. Ama ikinci; çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim; 'TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor' diye…”


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Enflasyon
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