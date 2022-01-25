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Enflasyon hesabında zincir market detayı: TÜİK 1,1 milyar veri almış

25.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sair Erdal Dinçer enflasyon hesaplamasına dair iddialar üzerinde açıklamalarda bulundu. Dinçer’in açıklamalarında enflasyon hesabı yapılırken 5 büyük zincir marketten 1,1 milyar veri aldığı bilgisi dikkat çekti. Öte yandan TÜİK Başkanı açıklanan ve hissedilen enflasyon için, “Yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon hesabında zincir market detayı: TÜİK 1,1 milyar veri almış

Son günlerde tartışmalarının odağı haline gelen Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kamuoyunda “açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki neden kaynaklanıyor” sorusu için TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, “Biz yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz” diyerek açıklığa kavuşturdu.

“Halk enflasyonu, bütün dünyada tartışılıyor. Hissedilen enflasyon, bütün dünyada farklı bir kavramdır. İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor. Enflasyonda iki tane ölçü var. Ya enflasyona odaklanırsınız ya da eşya maliyetine odaklanırsınız. Biz enflasyonu ölçüyoruz. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz tamamen Eurostat kurallarına bağlıyız” diyen Sait Erdal Dinçer şunları kaydetti:

“Aslında iki amacı var bunun. Birincisi Merkez Bankası para politikasına yardımcı olacak, karar vericilerin, fiyat gelişmelerini yorumlayabileceği rakamı üretmek, ikincisi uluslararası hesaplara yardımcı olmak. Bunun için de sabit bir sepet yapıyoruz. Tanımlarımız, işyerlerimiz, kalitemiz sabit. Yıl boyunca bu sabit tanımlar üzerinden gidiyoruz. İkincisi sepetimizin ağırlık sistemi var. Bu ağırlık sistemi, her şeyi algıyı değiştirebiliyor. Algıdan kastımız, örneğin bir çocuğunuz varsa bebek mamasından daha fazla etkileneceksiniz, bezden daha fazla etkileneceksiniz. Bende bu yoksa farklı şeylerden etkilenirim.”

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Dünya Gazete’sine konuşan Dinçer, “Yaşam Maliyeti Endeksi” adıyla özel kapsamlı yeni bir endeks üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

5 ZİNCİR MARKETTEN 1,1 MİLYAR VERİ GİRİLDİ”

Hükümetin enflasyonun “olağan şüphelileri” arasında gördüğü 5 zincir marketten yaklaşık 1 milyar 100 milyon online fiyat verisi alındığı ifade edilen haberde Dinçer, “Artık barkod sistemiyle aylık olarak ürün bazında ciro ve miktar verisi geliyor. Bunları böldüğümüzde ürünün o aya ilişkin fiyatını rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ayın belirli günleri fiyat almıyoruz. Geçen yıl 5 zincir marketten, 1 milyar 100 milyonun üzerinde veri girişi olmuş, diğerleriyle toplam veri girişi 7 milyara ulaşmış” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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