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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon tahmini belli oldu mu?

02.11.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayının ilk günlerinin gelmesi ile birlikte ekim ayı enflasyonu merak konusu oldu. Ayrıca Enflasyon Beklenti Anketi de sonuçlandı. Halk arasında "yaşam pahalılığı" olarak nitelendirilen enflasyon, fiyatların yükselmesi paranın değerinin düşmesi anlamına gelir. İşte merak edilenler...

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon tahmini belli oldu mu?

Ekim ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde enflasyon tahminlerini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %17,3-19,5 aralığında -orta noktası %18,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." İşte merak edilenler...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2021 Çarşamba açıklanacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon tahmini belli oldu mu?

ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

AA Finans'ın, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 artmıştı. Ayrıca, ekonomistlerin sene sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi
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