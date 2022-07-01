Enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayına girilmesiyle Haziran ayı enflasyon oranı merak edilmeye başlandı. Mayıs ayında enflasyonda 2,98 artış gerçekleşmiş ve %73,50 olmuştu. Haziran ayının rakamları da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen rakamlar 3 Temmuz Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da ilan edilecek. Ayrıca katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de sorgulandı. Bir önceki anket döneminde TÜFE beklentisi yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %33,28 idi. Bu anket döneminde yüzde 37,91 olarak gerçekleşen TÜFE beklentisi 24 ay sonrası için ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL OLDU?

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrası hakkındaki tahminleri de ölçüldü. Buna göre tahminlere göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış yaşamış olabileceği öngörüldü.

Aynı şekilde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi de merak edildi. Bir önceki anket döneminde döviz kuru beklentileri 17,57 TL idi. Yeni anket döneminde ise bu beklenti oranı 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentileri de aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti. Resmi rakamlar belli olduğunda enflasyon oranı ve detaylara sayfamızda yer vereceğiz.



