Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni zam oranlarını öğrenmek isteyen kişiler internette 'Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta belli olacak? ' sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2022 Haziran enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi belli olacak.

2022 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Sonuçlar 10.00'da duyurulacak. Bunun ardından maaş artışları belli olacak.

ENFLASYON VERİLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Enflasyon beklentisi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Son verilere bakıldığında ise mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artmıştı.



