Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi

Merakla beklenen enflasyon oranı açıklaması için geri sayım sürüyor. Birçok vatandaş enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları'nın 5 Aralık'ta açıklayacak.

2022 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla, beş aylık enflasyon belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak ve emekli, memur, asgari ücret maaş zammı konuları netleşecek.

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinde, TÜFE'de yüzde 3,54'lük artış meydana geldiği ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldiği görülmüştü.

CARİ YIL SONU TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Öte yandan enflasyon beklentisi belli oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 olarak açıklanırken, bu anket döneminde yüzde 68,06'ya yükseldiği ifade edildi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 olarak duyurulurken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olduğu belirtildi. Öte yandan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

