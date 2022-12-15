Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2022 yıl sonu enflasyon oranı beklentisi!

Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Hem memurlar hem de memur emeklisi vatandaşların maaşlarına gelecek zamda bu rakamlar belirleyici olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? enflasyon oranı hangi gün açıklanacak?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak.

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Artalık ayı enflasyon oranının saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

Bu açıklama ile memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.

Enflasyon oranı verilerinin belirlenmesi için bu ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

