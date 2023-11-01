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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Ekim enflasyon oranı beklentisi!

01.11.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından bu hafta yapılacak. Memur ve emekliler ile kiracı ve ev sahipleri TÜİK tarafından yayımlanacak verilerin tarihi hakkında araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi ne? İşte detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Ekim enflasyon oranı beklentisi!

Enflasyon oranı her ayın ilk haftası açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon verileri merak edildi. Geçtiğimiz ay, eylül ayına ilişkin yatımlanan verilere göre; aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükselmişti. Ekonomi gündemini yakından takip edenler 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ile ilgili arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte, 2023 ekim ayın enflasyon oranı tarihi...

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EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

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2023 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Eylül ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.

Canlı Borsa


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Enflasyon oranı

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