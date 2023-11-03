ENFLASYON ORANI SONRASI DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 3 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

Dolar ve euroda son durum TÜİK tarafından açıklanan 2023 Ekim ayı enflasyon oranı sonrası merak edildi. TÜİK enflasyon oranı bugün açıklandı. 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.3839 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3766 liradan, satış fiyatı ise 28.3839 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 30.1932 TL alış ve 30.2069 TL satış fiyatına sahip.

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