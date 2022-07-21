Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranları, ülkemizdeki ekonomik durumun gidişatını da belirleyen etkenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haziran ayında enflasyon oranı aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşmişti. Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranlarında. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı tarihi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranı binlerce kişi tarafından bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih belli oldu. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklanacak.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL OLDU?

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrası hakkındaki tahminleri de ölçüldü. Buna göre tahminlere göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış yaşamış olabileceği öngörüldü.

