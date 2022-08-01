Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 80’i aşacak!

Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ağustos Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu kapsamda AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi. (AA)

