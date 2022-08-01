FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 80’i aşacak!

Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 80’i aşacak!

01.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre ekonomistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor. Böylece yıllık enflasyonun yüzde 80'ni aşacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 80’i aşacak!

Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ağustos Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu kapsamda AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Son dakika: İstanbul enflasyonunda 24 yıl sonra bir ilk!Son dakika: İstanbul enflasyonunda 24 yıl sonra bir ilk!

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kargosu olanlar dikkat Kargosu olanlar dikkat
Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...
Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

Çarşamba günü her şey değişecek! Dolar/TL...

Çarşamba günü her şey değişecek! Dolar/TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.