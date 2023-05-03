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ENFLASYON RAPORU 2023 CANLI İZLE: Yılın ikinci enflasyon raporu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası duyuracak!

03.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Merkez Bankası 2023'ün ilk Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tuttuğunu açıklamıştı. Peki, yılın ikinci enflasyon raporu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte enflasyon raporu canlı izleme ekranı...

ENFLASYON RAPORU 2023 CANLI İZLE: Yılın ikinci enflasyon raporu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası duyuracak!

Yılın ikinci enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Merkez Bankası 2023'ün ilk Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tuttuğunu açıklamıştı. Peki, yılın ikinci enflasyon raporu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte enflasyon raporu canlı izleme ekranı...

ENFLASYON RAPORU 2023 - II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Başkanı Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı için yarın (4 Mayıs Perşembe) saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

ENFLASYON RAPORU CANLI İZLEME EKRANI

TCMB'nin internet sitesi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

ENFLASYON RAPORU CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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