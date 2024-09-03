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Enflasyon sonrası Mehmet Şimşek duyurdu: 4 yıl sonra ilk kez... Yıl sonunda sürpriz olmayacak!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 11:47
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yıl sonunda enflasyonun sürpriz yapmasını beklemediklerini ve öngörülen aralıkta olacağını kaydetti. Bunun yanında gıda enflasyonunun 4 yıl sonra negatife döndüğünü dile getirdi.

Enflasyon sonrası Mehmet Şimşek duyurdu: 4 yıl sonra ilk kez... Yıl sonunda sürpriz olmayacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. TÜFE aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 60,23 seviyesinden yüzde 51,56'ya geriledi.

Enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu" bilgisini paylaştı.

Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon rakamları açıklandı!

YIL SONU ENFLASYON MESAJI

Şimşek açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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