Enflasyon vatandaşın belini büktü: 3 kişilik bir kahvaltı sofrasının maliyeti dudak uçuklatıyor...

Türkiye'de enflasyon aldı başını gitti. Vatandaşın kazandığı maaşlar her gün ceplerinde erimeye devam ederken çiftçiler de adeta kan ağlıyor. Yükselen gıda fiyatları da cabası... Tüketicilerin belini büken fiyatlar özellikle de günün ilk öğünü olan kahvaltı sofrasında cepleri yakıyor. 3 kişilik bir kahvaltı sofrasının maliyeti artık vatandaşın geldiği hali anlatır nitelikte...

3 KİŞİLİK KAHVALTI SOFRASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Sözcü Televizyonu Ankara muhabirlerinin hazırladığı haberde 3 kişilik bir kahvaltı sofrasının ne kadara kurulduğu hesaplandı. Çıkan sonuçlar artık zengin olmayan bir kahvaltı masasının bile ne denli maliyetli olduğunu gözler önüne serdi.

250 gram peynir

420 gram zeytin

Domates

Salatalık

Sivri biber

15'li yumurta

481 lira.

Reçel, bal, pekmez, simit gibi kahvaltının diğer vazgeçilmezleri ise fiyatlarının yüksekliği yüzünden artık maalesef sofralarda yer bulamıyor.