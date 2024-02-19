Enflasyon vatandaşın belini büküyor: Maaş zamları çoktan eridi! Peki gidişat nasıl, hayat pahalılığı devam edecek mi?

Vatandaşlar hayat pahalılığı yüzünden nefes alamayacak duruma geldi. Ülkede 7'den 70'e herkesin en temel problemi hayat pahalılığı oldu. Sürekli artan fiyatlar, fiyatlar karşısında sürekli eriyen maaşlar... Sene başında yapılan maaş zamları da kısa süre içerisinde enflasyon karşısında eridi. Daha iki ay geçmeden çalışanların aldığı zamlar çoktan fiyatların altında kaldı. Enflasyon, faiz ve kur sarmalında Türkiye'deki bu problemin nasıl çözüleceği ise merak konusu...

Ekonomist Emre Şirin Sözcü Televizyonu'nda Aklın Yolu programında bu problemlere dair değerlendirmelerde bulundu.

"O GÜNLERDE YÜZDE 8,5 FAİZİ ALKIŞLAYANLAR, BUGÜN YÜZDE 45'İ ALKIŞLIYOR"

Şirin, enflasyonun vatandaşın belini bükmeye devam edeceğini vurgulayarak başladığı açıklaması şu şekilde:

"Enflasyon insanların belini bükmeye devam edecek. Buraya nasıl geldiğimizi anlamamız lazım. Enflasyonist ortamda faizleri yüzde 8'lere çekip kuru tutmaya çalıştık. Bu dönemde rezerv tükettik. Bu tabloyu gören yabancı sermaye seni terk etti. Beklentileri bozarak vatandaşlar dolarize olmaya devam etti. İnsanlar lüks tüketime gitti. O gün 8.5 faizi alkışlayanlar bugün 45'e dayanan faizi yine alkışlıyorlar. Naci Ağbal'ı topa tuttular. Şimdi gelinen noktada yüzde 45 faiz kurtarmıyor bizi. Enflasyon hala artmaya devam ediyor. Biz bu faizi enflasyona engel olabilmesi için yükseltme kararı almıştık.

YAPILMASI GEREKENİ SÖYLEDİ: 2 TEMEL REFORM!

Türkiye'de yapılacak olan iki temel yapısal reform var. İlki, yönetim sistemi... Bugünkü sistemde siz bugünün muhalefet partilerini koysanız, sistem aynı olduğu sürece doğrudan yatırım çekemezsiniz. Bir gecede bütün kararlar değişebilir. Bu yüzden herhangi bir doğrudan yatırımı ülkeye sokamazsın. Kimi getirirsin? Sıcak sermayeyi getirebilirsin. Bunu yapabilmek için de istediği faizi ve kur seviyesini vermek zorundasın. İstihdam yaratmaz, bir fabrika yatırımı veya kalıcı bir tesis yatırımı yapmaz. O parayı kazanır, herhangi bir sallantıda parasını alıp gider. Sen yine enflasyon, kur, faiz sarmalıyla mücadele edersin.

"ASIL PROBLEM YÖNETİM"

Bu yüzden asıl problem yönetim. Denetlenebilirlik, şeffaflık, yasama yürütme yargı erkleri... Bunlar olmadan hukuk reformu yapsan da başaramazsın, güven sağlanamaz. Faizleri, dolar kurunu, ücretleri doğru belirleyebilmenin tek yolu var: doğru enflasyon verisi. Bu doğru olmadıkça mücadelen palyatif olur. Bu iki reformu yaparsan eğer dışarıdan ciddi yatırımlar çekebilirsin. Ki Türkiye çok dinamik bir ülkedir. Bunu 2002-2006 arasında 72 milyar dolar bir dış yatırım aldı."







