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Enflasyon verileri açıklandı! 2023 mart ayı TÜFE kararı ile TÜİK enflasyon oranı ne oldu?

03.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2023 Mart ayı TÜFE kararını bekleyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yayımlanan veriler, ev sahibi ve kiracılar için de büyük önem arz ediyor. TÜİK tarafından yapılan son dakika enflasyon verileri açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı ile enflasyon oranı...

Enflasyon verileri açıklandı! 2023 mart ayı TÜFE kararı ile TÜİK enflasyon oranı ne oldu?

Enflasyon verileri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapıldı. 2023 Mart ayı TÜİK enflasyon oranı açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 50,51 oldu. İşte 2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı ile enflasyon oranı...

MART ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Yıllık enflason 50.51 oldu.

Mart ayında enflasyon aylık 2,29, yıllık ise yüzde 50,51 açıklanarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,29 arttı. Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

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