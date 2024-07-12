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Enflasyonda düşüş sonrası gündem olmuştu: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması! "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor”

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 14:32
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verileri açıklamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler paylaşılmaya başlandı. Piyasada faiz indirimi için yılın son çeyreği işaret edilirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da faiz indirim için ilk değerlendirme geldi. Karahan, "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor” dedi.

Enflasyonda düşüş sonrası gündem olmuştu: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması! "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor”

Enflasyonun haziran ayında sekiz ay sonra ilk kez gerilemesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yorumları gündemdeki yerini korurken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimine ilişkin net mesaj geldi. Başkan olduktan sonra ilk yüz yüze röportajını veren Karahan, faiz indirimi zamanlamasına ilişkin yorum yapmadı, "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Perşembe günü TCMB’nin İstanbul’daki binasında Bloomberg'e konuşan Karahan, "Bu yılki hedefi tutturmak kredibilite kazanmak için kritik ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bunun nihai hedef olmadığını not etmek gerekir” ifadesini kullandı.

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"BEKLENTİLERDE DAHA NET İYİLEŞME BEKLİYORUZ"

Karahan “Hanehalkı ve firma beklentilerinde daha net iyileşme görmek istiyoruz. Böylece enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecine destek vereceğine ilişkin biraz daha rahat olabiliriz” değerlendirmesini yaptı. Karahan haziran enflasyon verisinin ekonomist beklentilerinden düşük gelmesine rağmen bu düşüşün ciddi ve kalıcı olduğu sonucuna varmak için “erken” olduğunu belirtti.

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"LİRANIN REEL OLARAK DEĞER KAZANMASININ MÜHENDİSLİĞİNİ YAPMIYORUZ"

Karahan’a göre sıkı politikasının “sonuçlarından” birisi Türk lirasında reel değer kazanımı oldu. Karahan “Liranın reel olarak değer kazanmasının mühendisliğini yapmıyoruz. Bu daha çok faizlerin yüksek olduğu bu politikanın doğrudan bir sonucu” diye konuştu.

Karahan para politikasının iç talebi düşürdüğünü ve enflasyon beklentilerini çıpaladığını belirterek ikisinin de ithalatı ciddi ölçüde azalttığına dikkat çekti. Reel kurda değerlenme ihracatı pahalı hale getirse de, Karahan’a göre enflasyon beklentilerini çıpalaması dolayısıyla cari açığı etkisi iyileştirme yönünde.

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"REZERV BİRİKTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karahan “Rezerv pozisyonumuzu iyileştirme ile ana hedefimiz olan dezenflasyonu başarma arasında denge kurmamız gerekiyor. Dezenflasyon aşırı likiditeden ve sermaye akımlarının yarattığı kırılganlıktan kaçınmayı gerektiriyor. Bu ödünleşimleri iyi yönettik ve regülasyonların gevşetilmemesi bize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Rezervlerin daha da artırılmasının gerekliliğine işaret eden Karahan ana hedefleri doğrultusunda dezenflasyonun başarılması olduğunu söyledi. Karahan “Fiyat istikrarını önceliklendirmeye ve piyasa koşullarının elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Karahan gelecekte TCMB’nin Döviz yükümlülüklerini düşürmek isteyeceğini ve yurtdışı merkez bankalarıyla yapılan mevduat anlaşmalarının gözden geçirilebileceğini vurguladı.


Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası faiz indirimi Fatih Karahan
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