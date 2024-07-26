Enflasyondaki düşüş sonrası konuşulmaya başlanmıştı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan açıklama: "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz'daki toplantısında ekonomistlerin beklentilerine paralel politika faizini yüzde 50'de sabit bıraksa da haziran ayında enflasyonda yaşanan düşüşle faiz indirimi konuşulmaya devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söyledi.

"FAİZ İNDİRİMİ ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Reuters'a konuşan Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." dedi ve ekledi:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek."

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.